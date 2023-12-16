اقرأ في عدد الوطن غدا: الغاز الحيوي.. إنتاج طاقة وباب خير

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «لؤى» وبدء علاجه بمصر

- «حياة كريمة والتحالف الوطني» يواصلان تجهيز المساعدات وإطلاق 500 «فانوس طائر» دعوة للسلام ووقف حرب غزة

- وداعا أمير الكويت

- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته

- أسرة «الصباح» تتقبل العزاء وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام

- الأهلي يزلزل العالم

- الفريق يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة بالحدث العالمي.. وحسين الشحات يدخل التاريخ

-«آس»: هزيمة مدوية من «الأحمر» لـ«بنزيما» ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم لـ«الشياطين» وصحف البرازيل تحذر فريقها

-«فيفا» لـ«الشياطين الحمر»: أنتم فريق عالمي.. ورئيس الاتحاد الدولي يتغنى بكتيبة «كولر»

- الاتحاد الأفريقى يؤجل مباراة «البطل» مع شباب بلوزداد.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى

-«الإسكان»: تنفيذ 75% من «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث

- يضم 222 عمارة بمساحات تتراوح من 90 إلى 120 متراً ومحالاً تجارية.. ورفع الإشغالات بكل أحياء «القاهرة الجديدة»

-مواعيد صرف المرتبات من يناير إلى مارس

-انطلاق أولى الجولات التثقيفية لـ«أهل مصر»

-«الغاز الحيوي» «طاقة وباب خير»

- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات لـ«طاقة بديلة»

- يحارب تغير المناخ ويعزز التنمية و«البيئة» تدعم نشر محطاته

- تقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنويا

الصفحة الثانية

-اليوم الـ71 للعدوان الإسرائيلي: عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل على غزة.. وانقطاع التواصل مع المستشفيات

- استمرار حصار مستشفي كمال عدوان لليوم الـ8 وتدمير الجزء الجنوبى بالكامل.. و12 طفلاً محجوزون داخل الحاضنات بلا ماء ولا غذاء

«البيئة»: السيطرة إلكترونياً على 16 منشأة بـ84 مدخنة بالقاهرة الكبرى

-«تغير المناخ»: بدء فصل الشتاء الخميس المقبل بانكسار شديد في «الحرارة»

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يرفع القبعة للشعب المصري؟

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: قفزة تجديد الثقة في السيسي «1»

الصفحة الثالثة

-وداعا أمير الكويت

- «أمير العفو».. رجل التحديات الصعبة وصاحب بصمة سياسية

- الكويت تودع الشيخ نواف إثر وعكة صحية.. و«مشعل» أميرا للبلاد

- مجلس الوزراء يعلن الحداد 40 يوماً.. وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.. وأسرة «الصباح» تتقبل العزاء اليوم وغداً

«الكندري»: مسيرته حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات.. وكرس حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية

نواب: «رحم الله قائدنا أمير العفو والتواضع والزهد ورفع درجته»

- قادة العالم ينعون الأمير الراحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. وإعلان الحداد في الدول العربية لمدة 3 أيام

- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته.. و«بوتين»: فعل الكثير للمجتمع

الصفحة الرابعة

- «الغاز الحيوي»..«إنتاج طاقة وباب خير»

- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات الزراعية والحيوانية لـ«طاقة بديلة»

- وزارة البيئة توجه بنشر «وحدات الغاز الحيوي» ودعمها.. والوزيرة: أكثر أهمية وحيوية في ظل أزمة الطاقة.. ونقيب الفلاحين: يستغل المخلَّفات الزراعية ويوفر الأسمدة العضوية ويُدر دخلاً اقتصادياً.. وتقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز تعادل 65 ألف أنبوبة بوتاجاز

- تجربة «فواز».. وقود مجاني يساوي «أنبوبتي بوتاجاز» شهرياً

- مدير «الطاقة الحيوية»: محطات الغاز الحيوى تدعم تنمية الريف ودخل إضافي للفلاحين.. وتخلق فرص عمل في مجالات مختلفة

الصفحة الخامسة

- بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا تودع 2023 بتثبيت الفائدة.. و«المركزي المصري» يقرر الخميس

- بنك مصر يضخ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي في قرى «حياة كريمة»

- «البركة» يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن جهود الشمول المالي

- تحالف مصرفي من 7 بنوك يمول مشروع حواجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير

- فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني في شبين الكوم

- CIB يتمم الإصدار الرابع لسندات توريق بـ 1.47 مليار جنيه

الصفحة السادسة

-الأهلي يزلزل العالم

- «آس»: هزيمة مدوية من الأحمر لبنزيما ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم أمام الشياطين.. وصحف البرازيل تحذر فريقها

-«فيفا»: أنتم فريق عالمي.. «إنفانتينو» يتغنى بكتيبة «كولر» والمارد ينهي سطوة «الملكي»

- دعم خاص لعريس القارة.. «كاف» يؤجل مباراة البطل مع شباب بلوزداد لمنتصف فبراير.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى

الصفحة السابعة

- «الأحمر» يسعى لكسر العقدة البرازيلية أمام فلومينينسي.. والمنافس يتسلح بخبرات «مارسيلو»

- ليلة من ليالي البطل.. دموع الفرحة وصيحات الانتصار.. «الأحمر» ينتعش في السعودية بعد فوز تاريخي أمام اتحاد جدة

- قاهر وصائد النجوم.. «الشناوي» يواصل التألق أمام الكبار.. والحارس يتصدّى لركلة جزاء

- حروف من ذهب.. بطل القارة يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة في الحدث العالمى.. وحسين الشحات يدخل التاريخ

-مقال رأي لـ محمد عمارة، بعنوان: الكبير يظهر في الوقت المناسب

الصفحة الثامنة

- «المصحف النادر».. ورثه «قاسم» من جدته ويقرأه بعدسة مكبرة

- بيزنس البازارات.. ملتقى سيدات الطبقة الراقية

- مهنة الباشوات.. تراث مصر في إيد «عم ناصر» 50 سنة في صناعة الكليم

- «مهاب» بيربي سحالي وعقارب في بيته.. تفرق إيه عن القطط؟

- «أحلام وبثينة» صداقة بـ«ريحة البرتقال»: 40 سنة «كفاح ورزق»