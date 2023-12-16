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انتخابات المصريين بالداخل

اقرأ في عدد الوطن غدا: الغاز الحيوي.. إنتاج طاقة وباب خير

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | السبت 16 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «لؤى» وبدء علاجه بمصر

- «حياة كريمة والتحالف الوطني» يواصلان تجهيز المساعدات وإطلاق 500 «فانوس طائر» دعوة للسلام ووقف حرب غزة

- وداعا أمير الكويت

- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته

- أسرة «الصباح» تتقبل العزاء وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام

- الأهلي يزلزل العالم

- الفريق يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة بالحدث العالمي.. وحسين الشحات يدخل التاريخ

-«آس»: هزيمة مدوية من «الأحمر» لـ«بنزيما» ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم لـ«الشياطين» وصحف البرازيل تحذر فريقها

-«فيفا» لـ«الشياطين الحمر»: أنتم فريق عالمي.. ورئيس الاتحاد الدولي يتغنى بكتيبة «كولر»

- الاتحاد الأفريقى يؤجل مباراة «البطل» مع شباب بلوزداد.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى

-«الإسكان»: تنفيذ 75% من «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث

- يضم 222 عمارة بمساحات تتراوح من 90 إلى 120 متراً ومحالاً تجارية.. ورفع الإشغالات بكل أحياء «القاهرة الجديدة»

-مواعيد صرف المرتبات من يناير إلى مارس

-انطلاق أولى الجولات التثقيفية لـ«أهل مصر»

-«الغاز الحيوي» «طاقة وباب خير»

- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات لـ«طاقة بديلة»

- يحارب تغير المناخ ويعزز التنمية و«البيئة» تدعم نشر محطاته

- تقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنويا

 

الصفحة الثانية

-اليوم الـ71 للعدوان الإسرائيلي: عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل على غزة.. وانقطاع التواصل مع المستشفيات

- استمرار حصار مستشفي كمال عدوان لليوم الـ8 وتدمير الجزء الجنوبى بالكامل.. و12 طفلاً محجوزون داخل الحاضنات بلا ماء ولا غذاء

«البيئة»: السيطرة إلكترونياً على 16 منشأة بـ84 مدخنة بالقاهرة الكبرى

-«تغير المناخ»: بدء فصل الشتاء الخميس المقبل بانكسار شديد في «الحرارة»

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يرفع القبعة للشعب المصري؟

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: قفزة تجديد الثقة في السيسي «1»

 

الصفحة الثالثة

-وداعا أمير الكويت

- «أمير العفو».. رجل التحديات الصعبة وصاحب بصمة سياسية

- الكويت تودع الشيخ نواف إثر وعكة صحية.. و«مشعل» أميرا للبلاد

- مجلس الوزراء يعلن الحداد 40 يوماً.. وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.. وأسرة «الصباح» تتقبل العزاء اليوم وغداً 

«الكندري»: مسيرته حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات.. وكرس حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية 

نواب: «رحم الله قائدنا أمير العفو والتواضع والزهد ورفع درجته»

- قادة العالم ينعون الأمير الراحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. وإعلان الحداد في الدول العربية لمدة 3 أيام

- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته.. و«بوتين»: فعل الكثير للمجتمع

 

الصفحة الرابعة

- «الغاز الحيوي»..«إنتاج طاقة وباب خير»

- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات الزراعية والحيوانية لـ«طاقة بديلة»

- وزارة البيئة توجه بنشر «وحدات الغاز الحيوي» ودعمها.. والوزيرة: أكثر أهمية وحيوية في ظل أزمة الطاقة.. ونقيب الفلاحين: يستغل المخلَّفات الزراعية ويوفر الأسمدة العضوية ويُدر دخلاً اقتصادياً.. وتقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز تعادل 65 ألف أنبوبة بوتاجاز

- تجربة «فواز».. وقود مجاني يساوي «أنبوبتي بوتاجاز» شهرياً

- مدير «الطاقة الحيوية»: محطات الغاز الحيوى تدعم تنمية الريف ودخل إضافي للفلاحين.. وتخلق فرص عمل في مجالات مختلفة

 

الصفحة الخامسة

- بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا تودع 2023 بتثبيت الفائدة.. و«المركزي المصري» يقرر الخميس

- بنك مصر يضخ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي في قرى «حياة كريمة»

- «البركة» يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن جهود الشمول المالي

- تحالف مصرفي من 7 بنوك يمول مشروع حواجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير

- فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني في شبين الكوم

- CIB يتمم الإصدار الرابع لسندات توريق بـ 1.47 مليار جنيه

 

الصفحة السادسة

-الأهلي يزلزل العالم

- «آس»: هزيمة مدوية من الأحمر لبنزيما ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم أمام الشياطين.. وصحف البرازيل تحذر فريقها

-«فيفا»: أنتم فريق عالمي.. «إنفانتينو» يتغنى بكتيبة «كولر» والمارد ينهي سطوة «الملكي»

- دعم خاص لعريس القارة.. «كاف» يؤجل مباراة البطل مع شباب بلوزداد لمنتصف فبراير.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى

 

الصفحة السابعة

- «الأحمر» يسعى لكسر العقدة البرازيلية أمام فلومينينسي.. والمنافس يتسلح بخبرات «مارسيلو»

- ليلة من ليالي البطل.. دموع الفرحة وصيحات الانتصار.. «الأحمر» ينتعش في السعودية بعد فوز تاريخي أمام اتحاد جدة

- قاهر وصائد النجوم.. «الشناوي» يواصل التألق أمام الكبار.. والحارس يتصدّى لركلة جزاء

- حروف من ذهب.. بطل القارة يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة في الحدث العالمى.. وحسين الشحات يدخل التاريخ

-مقال رأي لـ محمد عمارة، بعنوان: الكبير يظهر في الوقت المناسب

 

الصفحة الثامنة

- «المصحف النادر».. ورثه «قاسم» من جدته ويقرأه بعدسة مكبرة

- بيزنس البازارات.. ملتقى سيدات الطبقة الراقية

- مهنة الباشوات.. تراث مصر في إيد «عم ناصر» 50 سنة في صناعة الكليم

- «مهاب» بيربي سحالي وعقارب في بيته.. تفرق إيه عن القطط؟

- «أحلام وبثينة» صداقة بـ«ريحة البرتقال»: 40 سنة «كفاح ورزق»

 

 

 

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