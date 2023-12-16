اقرأ في عدد الوطن غدا: الغاز الحيوي.. إنتاج طاقة وباب خير
كتب:
محمد عزالدين
08:18 م | السبت 16 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «لؤى» وبدء علاجه بمصر
- «حياة كريمة والتحالف الوطني» يواصلان تجهيز المساعدات وإطلاق 500 «فانوس طائر» دعوة للسلام ووقف حرب غزة
- وداعا أمير الكويت
- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته
- أسرة «الصباح» تتقبل العزاء وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام
- الأهلي يزلزل العالم
- الفريق يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة بالحدث العالمي.. وحسين الشحات يدخل التاريخ
-«آس»: هزيمة مدوية من «الأحمر» لـ«بنزيما» ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم لـ«الشياطين» وصحف البرازيل تحذر فريقها
-«فيفا» لـ«الشياطين الحمر»: أنتم فريق عالمي.. ورئيس الاتحاد الدولي يتغنى بكتيبة «كولر»
- الاتحاد الأفريقى يؤجل مباراة «البطل» مع شباب بلوزداد.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى
-«الإسكان»: تنفيذ 75% من «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث
- يضم 222 عمارة بمساحات تتراوح من 90 إلى 120 متراً ومحالاً تجارية.. ورفع الإشغالات بكل أحياء «القاهرة الجديدة»
-مواعيد صرف المرتبات من يناير إلى مارس
-انطلاق أولى الجولات التثقيفية لـ«أهل مصر»
-«الغاز الحيوي» «طاقة وباب خير»
- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات لـ«طاقة بديلة»
- يحارب تغير المناخ ويعزز التنمية و«البيئة» تدعم نشر محطاته
- تقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنويا
الصفحة الثانية
-اليوم الـ71 للعدوان الإسرائيلي: عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل على غزة.. وانقطاع التواصل مع المستشفيات
- استمرار حصار مستشفي كمال عدوان لليوم الـ8 وتدمير الجزء الجنوبى بالكامل.. و12 طفلاً محجوزون داخل الحاضنات بلا ماء ولا غذاء
«البيئة»: السيطرة إلكترونياً على 16 منشأة بـ84 مدخنة بالقاهرة الكبرى
-«تغير المناخ»: بدء فصل الشتاء الخميس المقبل بانكسار شديد في «الحرارة»
-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يرفع القبعة للشعب المصري؟
-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: قفزة تجديد الثقة في السيسي «1»
الصفحة الثالثة
-وداعا أمير الكويت
- «أمير العفو».. رجل التحديات الصعبة وصاحب بصمة سياسية
- الكويت تودع الشيخ نواف إثر وعكة صحية.. و«مشعل» أميرا للبلاد
- مجلس الوزراء يعلن الحداد 40 يوماً.. وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.. وأسرة «الصباح» تتقبل العزاء اليوم وغداً
«الكندري»: مسيرته حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات.. وكرس حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية
نواب: «رحم الله قائدنا أمير العفو والتواضع والزهد ورفع درجته»
- قادة العالم ينعون الأمير الراحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. وإعلان الحداد في الدول العربية لمدة 3 أيام
- «السيسي»: كان حريصاً على شئون الأمة وحكيما في قيادته.. و«بوتين»: فعل الكثير للمجتمع
الصفحة الرابعة
- «الغاز الحيوي»..«إنتاج طاقة وباب خير»
- محطات «البيوجاز» تحول المخلَّفات الزراعية والحيوانية لـ«طاقة بديلة»
- وزارة البيئة توجه بنشر «وحدات الغاز الحيوي» ودعمها.. والوزيرة: أكثر أهمية وحيوية في ظل أزمة الطاقة.. ونقيب الفلاحين: يستغل المخلَّفات الزراعية ويوفر الأسمدة العضوية ويُدر دخلاً اقتصادياً.. وتقرير رسمي: 1843 وحدة تنتج 1٫9 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز تعادل 65 ألف أنبوبة بوتاجاز
- تجربة «فواز».. وقود مجاني يساوي «أنبوبتي بوتاجاز» شهرياً
- مدير «الطاقة الحيوية»: محطات الغاز الحيوى تدعم تنمية الريف ودخل إضافي للفلاحين.. وتخلق فرص عمل في مجالات مختلفة
الصفحة الخامسة
- بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا تودع 2023 بتثبيت الفائدة.. و«المركزي المصري» يقرر الخميس
- بنك مصر يضخ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي في قرى «حياة كريمة»
- «البركة» يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن جهود الشمول المالي
- تحالف مصرفي من 7 بنوك يمول مشروع حواجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير
- فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني في شبين الكوم
- CIB يتمم الإصدار الرابع لسندات توريق بـ 1.47 مليار جنيه
الصفحة السادسة
-الأهلي يزلزل العالم
- «آس»: هزيمة مدوية من الأحمر لبنزيما ورفاقه.. و«سبورت»: الكل استسلم أمام الشياطين.. وصحف البرازيل تحذر فريقها
-«فيفا»: أنتم فريق عالمي.. «إنفانتينو» يتغنى بكتيبة «كولر» والمارد ينهي سطوة «الملكي»
- دعم خاص لعريس القارة.. «كاف» يؤجل مباراة البطل مع شباب بلوزداد لمنتصف فبراير.. وترحيل قمة الكرة المصرية إلى أجل غير مسمى
الصفحة السابعة
- «الأحمر» يسعى لكسر العقدة البرازيلية أمام فلومينينسي.. والمنافس يتسلح بخبرات «مارسيلو»
- ليلة من ليالي البطل.. دموع الفرحة وصيحات الانتصار.. «الأحمر» ينتعش في السعودية بعد فوز تاريخي أمام اتحاد جدة
- قاهر وصائد النجوم.. «الشناوي» يواصل التألق أمام الكبار.. والحارس يتصدّى لركلة جزاء
- حروف من ذهب.. بطل القارة يواصل التألق في المونديال ويحقق أرقاماً بالجملة في الحدث العالمى.. وحسين الشحات يدخل التاريخ
-مقال رأي لـ محمد عمارة، بعنوان: الكبير يظهر في الوقت المناسب
الصفحة الثامنة
- «المصحف النادر».. ورثه «قاسم» من جدته ويقرأه بعدسة مكبرة
- بيزنس البازارات.. ملتقى سيدات الطبقة الراقية
- مهنة الباشوات.. تراث مصر في إيد «عم ناصر» 50 سنة في صناعة الكليم
- «مهاب» بيربي سحالي وعقارب في بيته.. تفرق إيه عن القطط؟
- «أحلام وبثينة» صداقة بـ«ريحة البرتقال»: 40 سنة «كفاح ورزق»