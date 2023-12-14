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انتخابات المصريين بالداخل

«حماة الوطن»:الرئيس القادم سيواجه تحديات على المستويين الإقليمي والدولي

كتب:

محمد أيمن سالم
02:12 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
النائبة الدكتورة سماء سليمان

النائبة الدكتورة سماء سليمان

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن الرئيس القادم يواجه تحديات كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي، على رأسها الملف الاقتصادي.

وأضافت في تصريحات صحفية أن هناك حاجة ماسة لاستمرار الأداء الإعلامي على نفس المستوى المشرف في تغطية تطورات القضية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى ضرورة استئناف الحوار الوطني، وفتح المجال العام للأحزاب السياسية التي قدمت صورة مشرفة في إدارة المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن هناك حاجة إلى الاستمرار في المشروعات الكبرى، لأنها ستضع مصر في مكانة متقدمة بين الدول.

مضاعفة المكتسبات

وأكدت أن استكمال التطور في قطاع التعليم والصحة بخطوات أسرع بات مطلبا مهما في هذه الفترة، وأن المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن بحاجة لمضاعفة المكتسبات التي حصلوا عليها منذ عام 2014 وحتى الآن.

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