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انتخابات المصريين بالداخل

اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: التزام بتدبير احتياجات المواطنين والحفاظ على الانضباط المالي

كتب:

محمد عزالدين
08:13 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- هاربون من توحُّش القصف إلى برد الشتاء

- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت.. و«أبوالعبد»: الخيام لا تقى من البرد.. و«إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحس بيهم»

 - مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى القطاع

 - مدير «صحة غزة»: الغبار الناتج عن غارات الاحتلال سبب فى انتشار الأمراض التنفسية وآلاف الأطفال مهدَّدون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات وتكدس المستشفيات

- فى آخر أيام عيد الحانوكا المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار «الأقصى»

- الحكومة: التزام كامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع الحفاظ على الانضباط المالى

- «معيط»: ترشيد الإنفاق العام لا يسرى على «الصحة وسلع التموين والبترول والغاز وتكافل وكرامة»

- «الصحة»: منع تداول 75 طن أغذية و2 مليون لتر مشروبات

- الوزارة: المرور على 21 ألف منشأة غذائية.. وإيقاف 3.2 ألف أخرى تُدار بدون ترخيص

«- الزراعة»: 4.9 مليون جرعة ضد «القلاعية والوادى المتصدع»

 - الوزارة: لا صحة لذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

- مباحثات «مصرية - إيطالية» لتعزيز التعاون العسكرى

- قرارات حاسمة فى «القطبين»

 - الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار خاص و«محسن» يدرس الرحيل

- الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد»

- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس

- أغطية العين تضمن العدالة.. و«تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة

 

الصفحة الثانية

- ضحايا العدوان فى غزة.. هاربون من توحش القصف إلى برد الشتاء

- فراشهم الأرض وسقفهم السماء

- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت

- مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى قطاع غزة

 

الصفحة الثالثة

- «صالح» يبتكر شوادر للإيواء: الأطفال هيموتوا من البرد

- «أبوإلياس» يوزّع الخبز: «أعجن وأخبز وأوفّر عليهم وقفة الطوابير»

- «إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحسّ بيهم»

- «عبدالله» يدشن مبادرة لتوزيع اللحوم والأرز والعدس.. «الغزاويين فيهم اللى مكفيهم»

- مدير «صحة غزة»: آلاف الأطفال مهددون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات

 

الصفحة الرابعة

- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس

- كرة الهدف «لعب وحركات».. «تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة.. وأغطية العين تضمن العدالة

- مدرب المنتخب: نعمل على قلب رجل واحد للوصول لأولمبياد باريس 2024

 

الصفحة الخامسة

- «أحسن لاعب» فى كأس العالم الأخيرة: فاضل على الحلم خطوة

- هداف الدورى: نحتاج لدعم الجماهير لأنه أبرز عوامل نجاح اللعبة.. وحققت العديد من الألقاب

- حكم «كرة الجرس»: قوانين اللعبة تطبق على الجميع ويحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثوانٍ

- رئيس الاتحاد الأفريقى لـ«المكفوفين»: نستعد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.. ولدينا طموح بأن يكون لدينا «أهلى وزمالك» فى كرة الجرس

 

الصفحة السادسة

- «سرى للغاية».. الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار صارم وصلاح محسن يدرس الرحيل

- الفكرة مرفوضة.. الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد».. وتصحيح أخطاء المصرى.. وبدء الاستعداد لـ«ساجرادا»

- البروفة الأخيرة.. مانشستر سيتى يواجه كريستال بالاس قبل السفر للمونديال.. و4 مواجهات متباينة فى الدورى الإنجليزى

 

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مصر القرار وليس الشعار

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «اليوم التالي» في مصر 1

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: امتحان الوعي وفرحة الانتصار

- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: الانتخابات الرئاسية: ملحمة جديدة للمصريين

 

الصفحة الثامنة

- «الوطن» داخل أكبر مغسلة لتحضيره فى «المنيا»

- غسل وفرز وتجفيف.. مراحل اكتمال «الجزر»

- «نفسى أكون دكتورة».. «أسماء» فخر المنوفية: سمّعت القرآن فى 4 ساعات

- أرسل خطاباً لـ«إيلون ماسك» .. مصرى يقتحم عالم السيارات الكهربائية

- «يوسف» السادس عالمياً فى البرمجة.. «فتش عن الأم»

- أمانة «عم عطا».. أعاد 10 آلاف جنيه لصاحبها: «الناس لسه بخير»

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بقلم محمد عزالدين