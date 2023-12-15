اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: التزام بتدبير احتياجات المواطنين والحفاظ على الانضباط المالي
كتب:
محمد عزالدين
08:13 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- هاربون من توحُّش القصف إلى برد الشتاء
- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت.. و«أبوالعبد»: الخيام لا تقى من البرد.. و«إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحس بيهم»
- مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى القطاع
- مدير «صحة غزة»: الغبار الناتج عن غارات الاحتلال سبب فى انتشار الأمراض التنفسية وآلاف الأطفال مهدَّدون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات وتكدس المستشفيات
- فى آخر أيام عيد الحانوكا المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار «الأقصى»
- الحكومة: التزام كامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع الحفاظ على الانضباط المالى
- «معيط»: ترشيد الإنفاق العام لا يسرى على «الصحة وسلع التموين والبترول والغاز وتكافل وكرامة»
- «الصحة»: منع تداول 75 طن أغذية و2 مليون لتر مشروبات
- الوزارة: المرور على 21 ألف منشأة غذائية.. وإيقاف 3.2 ألف أخرى تُدار بدون ترخيص
«- الزراعة»: 4.9 مليون جرعة ضد «القلاعية والوادى المتصدع»
- الوزارة: لا صحة لذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف
- مباحثات «مصرية - إيطالية» لتعزيز التعاون العسكرى
- قرارات حاسمة فى «القطبين»
- الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار خاص و«محسن» يدرس الرحيل
- الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد»
- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس
- أغطية العين تضمن العدالة.. و«تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة
الصفحة الثانية
- ضحايا العدوان فى غزة.. هاربون من توحش القصف إلى برد الشتاء
- فراشهم الأرض وسقفهم السماء
- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت
- مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى قطاع غزة
الصفحة الثالثة
- «صالح» يبتكر شوادر للإيواء: الأطفال هيموتوا من البرد
- «أبوإلياس» يوزّع الخبز: «أعجن وأخبز وأوفّر عليهم وقفة الطوابير»
- «إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحسّ بيهم»
- «عبدالله» يدشن مبادرة لتوزيع اللحوم والأرز والعدس.. «الغزاويين فيهم اللى مكفيهم»
- مدير «صحة غزة»: آلاف الأطفال مهددون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات
الصفحة الرابعة
- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس
- كرة الهدف «لعب وحركات».. «تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة.. وأغطية العين تضمن العدالة
- مدرب المنتخب: نعمل على قلب رجل واحد للوصول لأولمبياد باريس 2024
الصفحة الخامسة
- «أحسن لاعب» فى كأس العالم الأخيرة: فاضل على الحلم خطوة
- هداف الدورى: نحتاج لدعم الجماهير لأنه أبرز عوامل نجاح اللعبة.. وحققت العديد من الألقاب
- حكم «كرة الجرس»: قوانين اللعبة تطبق على الجميع ويحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثوانٍ
- رئيس الاتحاد الأفريقى لـ«المكفوفين»: نستعد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.. ولدينا طموح بأن يكون لدينا «أهلى وزمالك» فى كرة الجرس
الصفحة السادسة
- «سرى للغاية».. الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار صارم وصلاح محسن يدرس الرحيل
- الفكرة مرفوضة.. الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد».. وتصحيح أخطاء المصرى.. وبدء الاستعداد لـ«ساجرادا»
- البروفة الأخيرة.. مانشستر سيتى يواجه كريستال بالاس قبل السفر للمونديال.. و4 مواجهات متباينة فى الدورى الإنجليزى
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مصر القرار وليس الشعار
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «اليوم التالي» في مصر 1
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: امتحان الوعي وفرحة الانتصار
- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: الانتخابات الرئاسية: ملحمة جديدة للمصريين
الصفحة الثامنة
- «الوطن» داخل أكبر مغسلة لتحضيره فى «المنيا»
- غسل وفرز وتجفيف.. مراحل اكتمال «الجزر»
- «نفسى أكون دكتورة».. «أسماء» فخر المنوفية: سمّعت القرآن فى 4 ساعات
- أرسل خطاباً لـ«إيلون ماسك» .. مصرى يقتحم عالم السيارات الكهربائية
- «يوسف» السادس عالمياً فى البرمجة.. «فتش عن الأم»
- أمانة «عم عطا».. أعاد 10 آلاف جنيه لصاحبها: «الناس لسه بخير»