اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: التزام بتدبير احتياجات المواطنين والحفاظ على الانضباط المالي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- هاربون من توحُّش القصف إلى برد الشتاء

- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت.. و«أبوالعبد»: الخيام لا تقى من البرد.. و«إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحس بيهم»

- مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى القطاع

- مدير «صحة غزة»: الغبار الناتج عن غارات الاحتلال سبب فى انتشار الأمراض التنفسية وآلاف الأطفال مهدَّدون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات وتكدس المستشفيات

- فى آخر أيام عيد الحانوكا المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار «الأقصى»

- الحكومة: التزام كامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع الحفاظ على الانضباط المالى

- «معيط»: ترشيد الإنفاق العام لا يسرى على «الصحة وسلع التموين والبترول والغاز وتكافل وكرامة»

- «الصحة»: منع تداول 75 طن أغذية و2 مليون لتر مشروبات

- الوزارة: المرور على 21 ألف منشأة غذائية.. وإيقاف 3.2 ألف أخرى تُدار بدون ترخيص

«- الزراعة»: 4.9 مليون جرعة ضد «القلاعية والوادى المتصدع»

- الوزارة: لا صحة لذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

- مباحثات «مصرية - إيطالية» لتعزيز التعاون العسكرى

- قرارات حاسمة فى «القطبين»

- الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار خاص و«محسن» يدرس الرحيل

- الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد»

- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس

- أغطية العين تضمن العدالة.. و«تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة

الصفحة الثانية

- ضحايا العدوان فى غزة.. هاربون من توحش القصف إلى برد الشتاء

- فراشهم الأرض وسقفهم السماء

- مهجَّرون يروون مأساتهم: الأمراض تفشت وأصبحنا مهددين بالموت

- مستشار وكالة «أونروا»: آلاف «النازحين» فى العراء.. ولا مكان آمن فى قطاع غزة

الصفحة الثالثة

- «صالح» يبتكر شوادر للإيواء: الأطفال هيموتوا من البرد

- «أبوإلياس» يوزّع الخبز: «أعجن وأخبز وأوفّر عليهم وقفة الطوابير»

- «إسماعيل» صاحب مبادرة لتوزيع الملابس: «بنحسّ بيهم»

- «عبدالله» يدشن مبادرة لتوزيع اللحوم والأرز والعدس.. «الغزاويين فيهم اللى مكفيهم»

- مدير «صحة غزة»: آلاف الأطفال مهددون بفقدان حياتهم بسبب اكتظاظ المخيمات

الصفحة الرابعة

- «الجرس».. كرة تُلعب بالإحساس

- كرة الهدف «لعب وحركات».. «تأهيل المحاربين القدامى» و«دمج المكفوفين» هدفا اللعبة.. وأغطية العين تضمن العدالة

- مدرب المنتخب: نعمل على قلب رجل واحد للوصول لأولمبياد باريس 2024

الصفحة الخامسة

- «أحسن لاعب» فى كأس العالم الأخيرة: فاضل على الحلم خطوة

- هداف الدورى: نحتاج لدعم الجماهير لأنه أبرز عوامل نجاح اللعبة.. وحققت العديد من الألقاب

- حكم «كرة الجرس»: قوانين اللعبة تطبق على الجميع ويحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثوانٍ

- رئيس الاتحاد الأفريقى لـ«المكفوفين»: نستعد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.. ولدينا طموح بأن يكون لدينا «أهلى وزمالك» فى كرة الجرس

الصفحة السادسة

- «سرى للغاية».. الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار صارم وصلاح محسن يدرس الرحيل

- الفكرة مرفوضة.. الزمالك يحسم مشاركة «ثلاثى التجميد».. وتصحيح أخطاء المصرى.. وبدء الاستعداد لـ«ساجرادا»

- البروفة الأخيرة.. مانشستر سيتى يواجه كريستال بالاس قبل السفر للمونديال.. و4 مواجهات متباينة فى الدورى الإنجليزى

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مصر القرار وليس الشعار

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «اليوم التالي» في مصر 1

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: امتحان الوعي وفرحة الانتصار

- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: الانتخابات الرئاسية: ملحمة جديدة للمصريين

الصفحة الثامنة

- «الوطن» داخل أكبر مغسلة لتحضيره فى «المنيا»

- غسل وفرز وتجفيف.. مراحل اكتمال «الجزر»

- «نفسى أكون دكتورة».. «أسماء» فخر المنوفية: سمّعت القرآن فى 4 ساعات

- أرسل خطاباً لـ«إيلون ماسك» .. مصرى يقتحم عالم السيارات الكهربائية

- «يوسف» السادس عالمياً فى البرمجة.. «فتش عن الأم»

- أمانة «عم عطا».. أعاد 10 آلاف جنيه لصاحبها: «الناس لسه بخير»