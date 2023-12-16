مدير «الطاقة الحيوية»: محطات الغاز الحيوي تدعم تنمية الريف ودخل إضافي للفلاحين

كشف المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، أن المؤسسة التى تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة، وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، أنشأت ١٨٤٣ وحدة «غاز حيوى» حتى الآن، تُنتج ١٫٩ مليون متر مكعب سنوياً من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، وبلغت كمية المخلفات الحيوانية التى تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذى ينتج نحو ٤٨٫٥ ألف طن، تغطى ٦ آلاف فدان. وأكد «رضوان»، خلال حواره مع «الوطن» أن محطات الغاز الحيوى تعتبر أحد مصادر الطاقة المتجدّدة التى تقلل انبعاثات الغازات المسبّبة للتغيرات المناخية، وتسهم فى دعم التنمية الريفية وتوفير دخل إضافى للمزارعين.. وإلى تفاصيل الحوار:

متى تم إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة وما الغرض من إنشائها وأهدافها؟

- مؤسسة الطاقة الحيوية هى مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء فى يوليو 2015، وهى مؤسسة مسجّلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ويطبّق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة جميع المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفنى لنقل أحدث التكنولوجيات وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية، وتترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجلس أمناء المؤسسة.

ما أهمية البيوجاز لمصر، لا سيما فى ظل أزمة الطاقة الحالية؟

- الغاز الحيوى له عدد من الفوائد، تتمثّل فى إنتاج الطاقة المتجدّدة، حيث إن الغاز الحيوى أحد مصادر الطاقة المتجدّدة، التى يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وإنتاج الحرارة، وهو يساعد فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى «البترول والغاز الطبيعى» والمساهمة فى إنتاج طاقة أنظف وأكثر استدامة. كما أنه يساعد على ما يمكن تسميته بـ«استقلال الطاقة»، حيث إنه يُمكّن المزارعين والمجتمعات المحلية من توليد الطاقة الخاصة بهم من النفايات العضوية، مما يُقلّل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية. ويسهم الغاز الحيوى فى استقرار شبكة الطاقة، حيث يُمكن دمجه فى شبكة الطاقة، مما يوفّر مصدراً مستقراً وموثوقاً للطاقة المتجدّدة، خاصة عند دمجه مع مصادر متجدّدة أخرى، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وماذا عن المنافع الاقتصادية؟

- يمكن أن يؤدى تركيب محطات الغاز الحيوى وتشغيلها إلى خلق فرص عمل فى مجالات البناء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنها توفير مصادر دخل من خلال بيع الكهرباء والتدفئة والسماد. كما يساعد إنتاج الغاز الحيوى فى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، لذلك تُقلل محطات الغاز الحيوى من انبعاثات غاز الميثان وتأثيرها على تغيّر المناخ. وفى ما يتعلق بإدارة المخلفات توفر محطات الغاز الحيوى وسيلة فعّالة لإدارة النفايات العضوية، بما فى ذلك المخلفات الزراعية، ونفايات الطعام، وحمأة الصرف الصحى. وهذا يقلل الحاجة إلى التخلص من النفايات، مما قد يؤدى إلى التلوث وانبعاث الغازات الضارة.

هل يساعد «البيوجاز» فى خصوبة الأرض؟

- تساعد عملية إنتاج «البيوجاز» فى تخصيب التربة من خلال السماد العضوى الناتج عن عملية إنتاج الغاز الحيوى، حيث يعتبر سماداً قيّماً، يُعزّز خصوبة التربة، ويُحسّن إنتاجية المحاصيل، ويقلّل الحاجة إلى الأسمدة الاصطناعية، التى يمكن أن تكون ضارة بالبيئة، وبذلك فإن محطات الغاز الحيوى تدعم الممارسات الزراعية المستدامة. وتُقلّل الأثر البيئى للزراعة التقليدية وتعزّز صحة التربة. كما أن محطات الغاز الحيوى تساعد فى السيطرة على مشكلات الروائح المرتبطة بالنفايات العضوية المتحللة، علاوة على ذلك، فهى تقلل خطر تلوث المياه الناتج عن الجريان السطحى، الذى يحتوى على العناصر الغذائية الضارة ومسبّبات الأمراض الموجودة فى النفايات غير المعالجة. وفى المجمل فإن محطات الغاز الحيوى تُسهم فى التنمية الريفية من خلال توفير مصدر دخل إضافى للمزارعين وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الزراعية.

كم عدد وحدات البيوجاز الموجودة فى مصر الآن أو التى تم إنشاؤها بمعرفتكم حتى الآن؟

- إجمالى الوحدات التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها بلغ حتى الآن ١٨٤٣ وحدة، تُنتج ١٫٩ مليون متر مكعب سنوياً من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية، التى تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذى ينتج نحو ٤٨٫٥ ألف طن، والمستفيدون من هذه المشروعات بلغ عددهم نحو ٩ آلاف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التى تغطيها كمية السماد ٦ آلاف فدان، ونتج عنها إنشاء نحو ٣١ شركة ناشئة، وولّدت نحو ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء الوحدات بالمحافظات

فى المرحلة السابقة ركّزنا على إنشاء الوحدات المنزلية صغيرة الحجم «3 أمتار مكعبة» لنشر المعرفة والوعى اللازمين لتطبيق هذه التكنولوجيا ونفّذنا الكثير من الوحدات فى 19 محافظة مصرية، حالياً إلى جانب الوحدات الصغيرة اتجهنا إلى إنشاء وحدات متوسطة «50 متراً مكعباً» ووحدات كبيرة مركزية «حتى 500 متر مكعب» وجارٍ الإعداد أيضاً لمحطات طاقتها الإنتاجية أكبر من ذلك «حتى 5000 متر مكعب يومياً»، وهذا الحجم من الغاز يستطيع توليد 400 كيلووات/ ساعة من الكهرباء.