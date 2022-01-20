«الطاقة الحيوية»: إنشاء وحدات «بايوجاز» في مدارس التعليم الزراعي بسوهاج

استكمل فريق مؤسسة الطاقة الحيوية، برئاسة الدكتور أحمد فاروق البري، المدير التنفيذى للمؤسسة جولته التفقدية، لمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد، وهي الوحدات البديلة لأنابيب البوتجاز المنزلية، التي تعمل من خلال وحدات تخمير مخلفات المنازل والزراعات والحظائر، وتحولها لغاز يستخدم في المنازل والمصانع بعدد من قرى ومراكز صعيد مصر.

وزارت لجان المؤسسة الوحدات التي تنفذ في قرية قاو غرب مركز طما بمحافظة سوهاج، بعد يومن من زيارة وحدات مراكز وقرى المنيا، البالغ عددها 60.

جولات تفقدية بمحافظات الصعيد

وتفقدت اللجنة وحدات مركز طما الجديدة، ويبلغ عددها 60 وحدة منزلية، التي تنفذ بدعم من بنك الكويت الوطني، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين بنك الكويت الوطني والمؤسسة، وجرى التأكد من الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات والتأكيد على الشركات المنفذة بتلافى أية ملاحظات جرى حصرها.

وحدات لتعظيم الأستفادة بمدارس طما الزراعية

وأوضح الدكتور أحمد فاروق البري البري، في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة يجرى إنشاء وحدات بيوجاز تعليمية؛ إذ يجرى إنشاء إنشاء 3 وحدات تعليمية في المدارس الزراعية، من خلال هذا المشروع، بثلاثة مراكز في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى اثنتين تعليميتين، الأولى فى مزرعة تسمين مواشى تابعة لكلية الزراعة جامعة سوهاج، والأخرى تنفذ كوحدة تعليمية متنقلة بأحد معامل كلية الهندسة بالجامعة، كتجربة ميدانية لطلاب الكلية عن استخدام البيوجاز في الأبحاث.

وتهدف هذه الوحدات التعليمية إلى نشر الوعي بأهمية البيوجاز واستخداماته، وما يمكن أن يحققه من عوائد اقتصادية، وهو ما سيساهم في نشر فكرة الاقتصاد الدوار صديق البيئة في العديد من القرى والمراكز، بالإضافة إلى العائد البيئي الناتج عنه كوسيلة آمنة للتخلص من المخلفات.