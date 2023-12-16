أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج.. تعرف عليها

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، لشراء المتطلبات المنزلية المختلفة، وهو ما أتاحته مديرية التموين والغرف التجارية؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة، لقرائها على مدار الساعة.

أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، جاءت كالآتي:

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- معرض بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.

- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب بمركز سوهاج.

- معرض نجع أبو شجرة.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى توزيع عشرات الأطنان من السكر والسلع الغذائية، في شتى القرى والمراكز والنجوع بواسطة السيارات المتنقلة، إلى جانب توجيه حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى المواطنين.