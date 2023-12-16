مدير «الأهرام للدراسات»: إصلاح الجهاز الإداري للدولة ضرورة للإسراع بعملية التنمية

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أهمية إصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية، رابطًا بين كفاءة الجهاز الإداري وتسريع وتيرة عملية التنمية وإنجاح المشروعات التنموية.

«فرحات»: فرصة كبيرة لتطوير الجهاز الإداري في مصر

أضاف «فرحات»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك فرصة كبيرة لتطوير الجهاز الإداري في مصر لعدة أسباب، أبرزها أن القائم على المشروع التنموي الكبير بملف إصلاح الجهاز الإداري، والأخير يعمل في بيئة متغيرة وتشهد الكثير من التطور وبالتالي ستنعكس عليه.

تغذية الجهاز الإداري بشريحة جديدة للخريجين تلقوا تعليم نوعي

تابع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنَّ هناك شريحة جديدة من الخريجين الذين تلقوا تعليم نوعي سيتم تغذية الجهاز الإداري للدولة بهم، ما سيساهم في رفع كفاءته، بجانب مشروع الرقمنة الذي تتبناه الدولة وهي احدى المداخل والشروط الأساسية لبناء وتغيير ثقافة الجهاز الإداري، وكذلك مخرجات الحوار الوطني المتوقعة الذي تعد المحليات وقانون الإدارة المحلية جزءاً من أجندته ما سيغير طبيعة العلاقة بين الإدارة والحكومة المركزية والمحليات.

وأوضح شريحة الخريجين الجديدة مصدرها في الأساس، أبناء الطبقة المتوسطة في مصر المهتمة بتعليم أبنائها، ويعد التعليم القضية المحورية للطبقة الوسطى لأنه وسيلتهم للارتقاء الاجتماعي.