رئيس جامعة طيبة يبحث مع أعضاء الجهاز الإداري خطة استقبال الطلاب الجدد

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، لمناقشة خطة استقبال الطلاب الجدد ووضع خطط العمل للعام الجامعي الجديد 2023-2024، بحضور أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يناقش خطة استقبال الطلاب الجدد

واستهل رئيس الجامعة، اللقاء بتقديم الشكر لأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة لما بذلوه من جهود خلال العام الجامعي الماضي، موجها بضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتحسين وتطوير مستوى العمل خلال العام الجامعي الجديد 2023-2024، لافتا إلى أن الجامعة أمامها تحديات كونها جامعة وليدة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العملية التعليمية للوصول بالجامعة إلى الصفوف الأولى لتنافس كبرى الجامعات.

ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة وتأهيل الجهاز الإداري

وناقش زين الدين، آليات وضع خطة تدريبية، لتطوير وتعزيز مهارات الجهاز الإداري، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الجهاز الإداري، لضم جامعة طيبة التكنولوجية إلى صفوف الجامعات الرقمية الذكية، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030.

ووجه رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بتقديم تقرير مفصل بإنجازات ومتطلبات كل إدارة من وسائل داعمة لتحقيق التقدم والتطوير داخل كافة الإدارات، معربا عن سعادته دائما بالتواجد وسط فريق العمل والحوار المتبادل، والعمل دائما كأسرة واحدة مترابطة ومكملة لبعضها البعض.