رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: الجهاز الإداري حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي

قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، إنّه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي أو الاقتصادي دون الإصلاح الإداري لأنه حجر الزاوية، لافتًا إلى أن أجهزة الخدمة المدنية شهدت خلال العقود السابقة تراجعاً في كل دول العالم.

إضعاف أجهزة الخدمة المدنية في العالم

وأضاف «الناصر»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه « «جرى إضعاف أجهزة الخدمة المدنية في كل دول العالم خلال السنوات الماضية، لأن التطور الفكري والحضاري أدى إلى التركيز على بعض الأعمال وانسحاب الحكومات من الأنشطة، ولم يتم هذا الانسحاب بشكل صحيح، ما أدى إلى إضعاف الأجهزة المركزية».

إعادة الاعتبار للأجهزة الإدارية

وتابع أن انسحاب الحكومات من أي نشاط دون أسس، سيؤدي إلى حدوث فراغ، وهو ما حصل، وبالتالي، فإن معظم الدول، حتى المتقدمة منها، أعادت الاعتبار إلى الأجهزة الإدارية، باعتبارها المنظم الذي يفترض أن يؤدي دوراً كبيراً في عمليات التنظيم والرقابة والمتابعة بأسس مبنية على الحوكمة، ومرتبطة بفهم عميق لدور الحكومة كراسم سياسات، والفصل بين السياسات، دون أن تكون شكلاً من أشكال المركزية التقليدية، وكل ذلك يتطلب تغييراً كلياً في الثقافة المؤسسية على مستوى الأفراد والمؤسسات.