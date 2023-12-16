وزير الرياضة يهنئ محمد ياسين بذهبية بطولة العالم للسلاح

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، ولاعب المنتخب الوطني للسلاح محمد ياسين، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب باليونان بعد اكتساح بطل إيطاليا ماتيو جلاسي 15-6.

وجدد الوزير تأكيده على الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة لـ الأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية.

استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية

وأشار إلى التنسيق الكامل لإعداد أبطال مصر الرياضيين في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات بمختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

وتوج محمد ياسين بطل مصر في سيف المبارزة بذهبية بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت 20 سنة، المقامة في اليونان خلال الفترة من 16 حتى 17 ديسمبر الجاري بمشاركة 29 دولة.

وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 15-6 ليحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان ياسين خاض بطولة قوية إذ اكتسح جميع منافسيه في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128 ويكتسح بعدها بطولة الكونغو ديمقراطية بنتيجة 15-3.