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الرئيس السيسي لوزير الشباب: علينا زيادة ومضاعفة مكافآت الأبطال الرياضيين

كتب:

نرمين عفيفي
04:08 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة، حول ما إذا كانت الوزارة تحتاج لدعم، ليرد الوزير: «عاوز دعم، ويا ريت يكون في دعم»، ورد الرئيس: «فكر وادرس لنا إنه مستويات معينة نخلي المكافأة بتاعتها أكبر من كده ونضاعفها، لكن منسبش أبدا ولادنا وأبطالنا.. ميصحش».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي، بجلسة «حكاية وطن»، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقامة في مقر جامعة قناة السويس.

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