«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من رياح وضباب غدا.. احترس خلال قيادة السيارة

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، من ظهور شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب فجر غد الأحد، على الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين المحافظات المجاورة.

تحذيرات من الشبورة الجوية

وقالت الشبكة، في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» أن الشبورة تبدأ من الساعة الرابعة فجرا، وتستمر حتى الصباح الباكر، وتتلاشى تدريجيا مع الساعة الثامنة صباحا، على طرق الإسماعيلية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة ومحافظات الدلتا.

أضافت أن الشبورة الضبابية، تنتشر على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح في الإسماعيلية

وأشارت إلى أن الإسماعيلية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين تقريبا مع نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، واتباع كافة التعليمات المرورية، مطالبة المواطنين بعدم قيادة السيارة حال انعدام الرؤية على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية طوال الطريق؛ لإيضاح مسارات الطرق، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخري؛ تحسبا لوقوع أي طارئ.