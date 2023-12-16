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انتخابات المصريين بالداخل

على طريقة «أبودقة».. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص قناصة الاحتلال في غزة (فيديو)

كتب:

منى السعيد
10:23 م | السبت 16 ديسمبر 2023
الصحفي الفلسطيني محمد بعلوشة

الصحفي الفلسطيني محمد بعلوشة

بث تلفزيون فلسطين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو مصور قصير، يظهر إصابة الصحفي الفلسطيني محمد بعلوشة، بطلق ناري في ساقه من قبل قناصة إسرائيليين، وهو ينزف بدون أي يدركه أي شخص، وهي نفس طريقة استشهاد المصور سامر أبو دقة.

إصابة الصحفى الفلسطيني محمد بلعوشة

وبحسب الفيديو، الذي يُعتقد أن الصحفي محمد بلعوشة قام بتصويره لنفسه بخاصية «السيلفي»، تظهر إصابة ساقه البليغة والسيئة، وهو يؤكد أنه غير قادر على التواصل مع الإسعاف أو الدفاع المدني لانقاذه.

وقد آثار الفيديو غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاحتلال يستهدف الصحفيين والمصورين، والذين وصل عدد الشهداء منهم 89 شهيداً بعد استشهاد المصور سامر أبو دقة.

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بقلم منى السعيد