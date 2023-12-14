«تموين الدقهلية» تضبط موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرر 20 مخالفة

تمكنت اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، من ضبط مواد غذائية متغيرة الخواص في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وإعدامها، وشن حملات مكبرة على عدد من المحلات التجارية والأسواق لبيع السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق في الدقهلية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه جرى شن حملات مكبرة وتفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق في نطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، والمرور على عدد من المنشآت، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا، حيث تم تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتحرير 6 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية و7 محاضر عدم وجود تراخيص، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أنّ الحملات مازالت مستمرة بصفة دورية على المنافذ والمجازر، مع ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة، للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.