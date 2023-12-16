محمد نور يطرح أغنيته الجديدة «عاليا».. وظهور خاص لابنته (فيديو)

طرح المطرب محمد نور، أغنيته الجديدة «عاليا»، إذ أهداها لابنته التي تحمل نفس الاسم، وظهرت معه في الفيديو الخاص بالأغنية.

أغنية عاليا

وكشف «نور»، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، عن أنه قدم الأغنية بنفس الاسم من قبل عام 2018، ولكنه أراد إعادة تقديمها لابنته بعدما أصبحت أكبر في العمر حتى تظهر معه بالفيديو كليب وتكون ذكرى لها.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات مايكل توفيق، وتوزيع محمد شفيق، وألحان محمد غريب، وتم تصوير الفيديو كليب بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

كما يستعد محمد نور لطرح أغنية جديدة تزامنًا مع موسم رأس السنة والتي تحمل اسم «أهلا وسهلا»، وجار الانتهاء من تحضيراتها لطرحها مطلع العام الجديد.