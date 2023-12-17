عاجل.. الشبورة تضرب 9 محافظات بعد قليل ولمدة 5 ساعات.. كيف تتجنب أخطارها؟

تشهد عدد من المحافظات، بعد قليل، في حدود الرابعة فجرا، ظاهرة الشبورة المائية، التي تتأثر بها الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بالتحديد في 9 محافظات، حيث تصل لحد الضباب والتي معها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق، الأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين في تلك المحافظات بالتحديد قائدي السيارات.

وبحسب غرف عمليات المحافظات، فإن شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

9 محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

والمحافظات التي تتأثر بتلك الشبورة المائية على طرقها السريعة هي:

- القاهرة الكبرى

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

موعد ومدة الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت غرف العمليات بتلك المحافظات أن موعد الشبورة المائية على الطرق السريعة تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا أي لمدة 5 ساعات، ويحتاج قائدو السيارات خلالها إلى نصائح عدة.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وفيما يلي نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية خلال ساعاتها الخمس:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.