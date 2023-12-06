شبورة مائية واحتمالية سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الفرصة مُهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الفرصة أيضًا مُهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فيما يسود طقس لطيف في النهار على القاهرة الكُبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة والوجه البحري

عظمى 23 صغرى 15

السواحل الشمالية

عظمى 22 صغرى 12

جنوب سيناء

عظمى 27 صغرى 18

شمال الصعيد

عظمى 23 صغرى 10

جنوب الصعيد

عظمى 28 صغرى 15