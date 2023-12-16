حي غرب الإسكندرية يوفر سيارة متنقلة لاستخراج طلبات ترخيص المحال

أعلن حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، توفير سيارة متنقلة للمركز التكنولوجي؛ لاستقبال طلبات ترخيص «إعلان تجاري، طلبات رخص المحال» وفقا قانون المحال الجديد، وذلك تسهيلا على المواطنين ضمن مبادرة خدمتك جنبك.

مكان سيارة حي غرب لطلبات ترخيص المحلات

وأوضح حي غرب الإسكندرية، في بيان، أنّ السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي تتواجد بدءا من يوم غد الأحد، بشارع القفال، تقاطع شارع المكس أمام مقهى خفاجي، حتى نهاية الشهر الجاري.

هدف قانون ترخيص المحلات في المحافظات

وأكد الحي، أن قانون ترخيص المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها غير المرخصة يهدف إلى تقنين أوضاع ملاك المحلات التجارية بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ولدفع عجله الاقتصاد على أن يمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظله الدولة.

المستندات المطلوبة لعملية ترخيص المحلات التجارية

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- جواز سفر طالب الترخيص.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم كروكي لهذا الموقع.

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو سند الملكية، مبينا عنوانه والوحدة الإدارية أو الوحدة التجارية المخصصة له في العقار.

- في حالة وجود مسؤول عن المحل، يجري إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية للأوراق المطلوبة.