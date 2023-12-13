سقوط أمطار غزيرة على غرب الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة

شهدت عدة مناطق غرب الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة، منذ الصباح الباكر، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، وقد تستمر حتى آخر الأسبوع، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أكدت رصد سحب كثيفة على كل أنحاء الساحل الشمالي وغرب المحافظة.

أمطار غزيرة بالإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي بالإسكندرية مستعدين بالسيارات المجهزة للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول، وسقوط الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ليلة أمس ومستمر حتى صباح اليوم بمناطق شرق الإسكندرية، لن يؤثر على حركة المرور نظراً لرفع حالة الاستعداد بالشركة لمواجهة مثل هذه الظروف.

أمطار بغرب الإسكندرية

وأضاف «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية

ويصاحب سقوط الأمطار موجات باردة وانخفاض درجات الحرارة، نتيجة اندفاع الهواء الرطب المار على سطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.