10 ضوابط لامتحانات المهام الأدائية بمدارس المحافظات.. ورقية وإلكترونية

حددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ضوابط امتحانات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية، حيث تبدأ اليوم في بعض مدارس المحافظات، بينما تبدأ نهاية الأسبوع في مدارس أخرى.

10 ضوابط لامتحانات المهام الأدائية

ووفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإن ضوابط امتحانات الأداء لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كالتالي:

- تضع كل إدارة تعليمية أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتكون موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

- يضع أسئلة الامتحان موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة.

- تضم الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

- بالنسبة للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا بنسبة 85%، وذلك على أجهزة التابلت، بينما الأسئلة المقالية تتم ورقيا بنسبة 15%.

- الأسئلة المقالية يتم إجابتها في الزمن المحدد للامتحان.

- في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا.

- لطلبة المدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يتم أداء الامتحانات ورقيا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني

- تتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم.

امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع

كما يتم أيضا امتحان الطلاب بالمواد التي لا تضاف للمجموع وفقا للقواعد السابقة، أو كما هو متبع في الأعوام السابقة بالمدارس التي لا يوجد بها إنترنت.