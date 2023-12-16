جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات.. تبدأ يناير المقبل
كتب:
شيماء دراز
03:13 م | السبت 16 ديسمبر 2023
امتحانات الصف السادس الابتدائي - أرشيفية
أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية، بعد اعتماد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات
وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات، وفقا لمديريات التربية والتعليم بيها:
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الشرقية
تبدأ الامتحانات في الشرقية الاثنين 15 يناير المقبل وحتى الخميس 13 يناير من ذات الشهر، ولمدة 4 أيام كالتالي:
الاثنين: امتحان مادة اللغة العربية، 3 ساعات، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف.
الثلاثاء: امتحان مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية في ساعتين لكلا منهما.
الأربعاء: امتحان مادة العلوم في ساعتين.
الخميس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ساعتين.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الغربية
تبدأ الامتحانات في محافظة الغربية، يوم الأربعاء 17 يناير ولمدة 6 أيام.
- الأربعاء: اللغة العربية والخط العربي والإملاء في ساعتين ونصف.
- الخميس: امتحان الجبر والإحصاء في ساعتين، وامتحان التربية الدينية في ساعة ونصف.
- الأحد: امتحان الدراسات الاجتماعية في ساعتين.
- الاثنين: امتحان الهندسة في ساعتين، وامتحان التربية الفنية في ساعتين أيضا.
- الثلاثاء: امتحان اللغة الأجنبية وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ساعتين لكلا منهما.
_يوم الاربعاء_ امتحان العلوم في ساعتين.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة المنيا
- السبت 13 يناير: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف، وامتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف أيضا.
- الأحد 14 يناير: امتحان العلوم ساعة ونصف، والمهارات الأدائية في ساعة ونصف.
- الاثنين 15 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية وامتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف لكلا منهما.
- الثلاثاء 16 يناير: امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة العربية لمدة ساعتان ونصف.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الدقهلية
- الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.
- الأربعاء 10 يناير: امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير القادم امتحان مادة العلوم وامتحان مادة ICT.
- السبت 13 يناير القادم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و اللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة بورسعيد
- الاثنين 18 ديسمبر الجاري: امتحان مادة الرياضيات ومادة والتربية الدينية.
- الثلاثاء 19 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة العربية والمهارات المهنية.
- الأربعاء 20 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم.
- الخميس 21 ديسمبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.