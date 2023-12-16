جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات.. تبدأ يناير المقبل

أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية، بعد اعتماد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في 5 محافظات، وفقا لمديريات التربية والتعليم بيها:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الشرقية

تبدأ الامتحانات في الشرقية الاثنين 15 يناير المقبل وحتى الخميس 13 يناير من ذات الشهر، ولمدة 4 أيام كالتالي:

الاثنين: امتحان مادة اللغة العربية، 3 ساعات، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف.

الثلاثاء: امتحان مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية في ساعتين لكلا منهما.

الأربعاء: امتحان مادة العلوم في ساعتين.

الخميس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ساعتين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الغربية

تبدأ الامتحانات في محافظة الغربية، يوم الأربعاء 17 يناير ولمدة 6 أيام.

- الأربعاء: اللغة العربية والخط العربي والإملاء في ساعتين ونصف.

- الخميس: امتحان الجبر والإحصاء في ساعتين، وامتحان التربية الدينية في ساعة ونصف.

- الأحد: امتحان الدراسات الاجتماعية في ساعتين.

- الاثنين: امتحان الهندسة في ساعتين، وامتحان التربية الفنية في ساعتين أيضا.

- الثلاثاء: امتحان اللغة الأجنبية وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ساعتين لكلا منهما.

_يوم الاربعاء_ امتحان العلوم في ساعتين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة المنيا

- السبت 13 يناير: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف، وامتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف أيضا.

- الأحد 14 يناير: امتحان العلوم ساعة ونصف، والمهارات الأدائية في ساعة ونصف.

- الاثنين 15 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية وامتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف لكلا منهما.

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة العربية لمدة ساعتان ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير: امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير القادم امتحان مادة العلوم وامتحان مادة ICT.

- السبت 13 يناير القادم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة بورسعيد

- الاثنين 18 ديسمبر الجاري: امتحان مادة الرياضيات ومادة والتربية الدينية.

- الثلاثاء 19 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة العربية والمهارات المهنية.

- الأربعاء 20 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم.

- الخميس 21 ديسمبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.