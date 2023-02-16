صرف حافز 5% لـ2987 موظفا في «تربية وتعليم قنا»

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، الأمر التنفيذي رقم 35، الذي يقضي بصرف حافز 5% لـ 2987 موظفًا في المديرية والإدارات التعليمية الخاضعين لقانون 81 من أصحاب الدرجات العليا.

صرف حافز 5% لعدد من موظفي التربية والتعليم بقنا

وتابع بيان مديرية التربية والتعليم بقنا، أن صرف الحافز يأتي بعد موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبناء على قرار 155 لسنة 2022 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و مذكرة العرض التي تقدمت بها إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

الأجر المكمل

الجدير بالذكر أن النسبة المحددة تضاف إلى الأجر المكمل اعتبارًا من 30 /6/ 2022، ما لم يوجد مانع قانوني من جزاءات تزيد عن 10 أيام أو ما شابه لصرف هذا الحافز، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بأوضاع الموظفين وتطوير مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري وبذل المزيد من الجهد.