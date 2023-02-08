حركة نقل موسعة لمديري الإدارات في «تربية وتعليم الدقهلية»

أصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وضمت نقل وندب 17 قيادة تعليمية، في موقع مدير إدارة تعليمية، وكذلك ندب ونقل 17 في منصب وكيل إدارة تعليمية.

حركة نقل موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالدقهلية

وبحسب قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جاءت حركة مديري الإدارات التعليمة، وعددهم 17، كما يلي:

- إبراهيم حسن درویش، من مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية إلى مدير إدارة تمى الأمديد التعليمية

- عادل فؤاد علي إبراهيم، من مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية إلى مدير إدارة أجا التعليمية

- أحمد يحيى أحمد إسلام، من وكيل إدارة طلخا التعليمية إلى تسيير أعمال مدير إدارة غرب المنصورة لحين شغلها قانونًا.

- يحيى السيد يحيى زكريا باشا، من مدير إدارة ميت غمر التعليمية إلى مدير إدارة السنبلاوين التعليمية.

- وحيد السيد محمد محمد حشيش، من مدير إدارة بلقاس التعليمية إلى مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.

تسيير أعمال الإدارات

- شوقي علي محمود مرسي الجوهري، من وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، إلى تسيير أعمال مدير إدارة ميت غمر لحين شغلها قانونًا.

- أشرف محمد الغرباوي علي بدوي، من مدير إدارة شريين التعليمية، إلى يكلف بالجمالية ويندب إلى إدارة بلقاس.

- إيهاب فتح الله محمد علي، من مدير إدارة دكرنس التعليمية، إلى مدير إدارة بني عبيد التعليمية.

- عصام أحمد أحمد علي فودة، من مدير إدارة منية النصر التعليمية إلى مدير إدارة دكرنس التعليمية.

- عماد عيد عبد الهادي إبراهيم الدوماني، من مدير إدارة أجا التعليمية، إلى مدير إدارة طلخا التعليمية.

- محمد معاطي عوض عطية، من كبير معلمين رياضيات شرق المنصورة، إلى مدير إدارة نبروه التعليمية.

- علاء إبراهيم إسماعيل محمد، من مدير إدارة بني عبيد التعليمية، إلى مدير إدارة شربين التعليمية.

- جمال السيد السيد خليل، مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية.

- إبراهيم أحمد الشربيني عصر، من مدير إدارة الجمالية التعليمية، إلى تسيير أعمال مدير إدارة المنزلة لحين شغلها قانونًا.

- أحمد يحيى عبد المقصود البيومي، من مدير إدارة المنزلة التعليمية، إلى مدير إدارة منية النصر التعليمية.

- رضا محمد عبده صبح، من وكيل إدارة المطرية التعليمية، إلى تسيير أعمال مدير إدارة المطرية التعليمية.

- عرفة حسين زمان عرفة، من مدير إدارة المطرية التعليمية، إلى يندب مدير إدارة الجمالية التعليمية.