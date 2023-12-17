أرخص فسحة في الشتاء بمدينة العلمين الجديدة.. ملاعب وبحيرات ومرسى يخوت (صور)

تفتح مدينة العلمين الجديدة أبوابها أمام جميع الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر، وكذلك من خارج البلاد، للاستمتاع بأجمل المزارات السياحية، والمشروعات العملاقه التي جرى إنشاؤها في عدد من الأحياء المختلفة في فسحة يستمتع بها الجميع.

موقع مدينة العلمين الجديدة

وتقع مدينة العلمين الجديدة في موقع متميز يتوسط الساحل الشمالي الغربي في الكيلو 100على طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي الدولي، ويتاح الدخول إلى المناطق السياحيه بها الواقعة شمال طريق مطروح يميناً عقب انتهاء سور قرية مارينا السياحية.

لا رسوم في زيارة العلمين الجديدة

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن مدينة العلمين الجديدة من أرخص «الفسح» في مصر، فهي مفتوحة أمام جميع الزائرين بدون رسوم، وتستقبل الجميع من داخل وخارج مصر، وبها أحد أهم المشروعات التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صانع الجمهورية الجديدة.

أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة

وأضاف محافظ مطروح لـ«الوطن»، أن مدينة العلمين الجديدة تضم الممشى السياحي المطل على أجمل شواطئ البحر المتوسط بألوانها الفيروزية الرائعة، والأبراج شاهقة الارتفاع، والفنادق المختلفة، بجانب المدينة الترفيهية التي تعد من أجمل المزارات التي تستقبل مختلف الأعمار، فضلا عن المدينة التراثية التي يوجد بها مكونات عديدة تحافظ علي التراث الشعبي من الصناعات القديمة والأعمال اليدوية، ومختلف مكونات التراث الذي يعكس تاريخ أجيال قديمة عاشوا في مختلف المدن والقري والصحراء لهم موروث خاص بهم.

كما تضم المدينة البحيرات المائية والأحياء السكنية ذات الطراز الحديث، مثل الحي اللاتيني ليرى الزائرين عظمة المصريين في البناء والتشييد وإقامة المدن الحديثة من مدن الجيل الرابع تضاهي المدن الأوروبية، وتنافسها في الطراز المعماري كمدينة من مدن الجيل الرابع صديق البيئة، من أجل جذب مزيد من التنمية الاستثمار والسياحة، كما تستهدف إقامة 4 ملايين من المصريين في هذة المدينة الجديدة بأحيائها المتنوعة، في ظل وجود جامعتين متميزين بها يعملون، وبهما عشرات الكليات في مختلف التخصصات، وملاعب رياضية ومساحات خضراء، ومرسى لليخوت.