بـ20 جنيها.. أقل تكلفة فسحة في الشتاء بالزقازيق تبدأ من الصباح حتى السهرة

يبحث المواطنون بمحافظة الشرقية عن وسيلة ترفيهية أو فسحة في المدينة، خلال اليوم، بأسعار اقتصادية غير مكلفة، وتستعرض «الوطن» أقل سعر خروجة في الزقازيق.

وأوضح أحمد كارم، مسؤول المسرح بقصر ثقافة الزقازيق، في حديث خاص لـ«الوطن»، أنه وبأقل سعر يستطيع المواطن الترفيه عن نفسه، معلقا: «بأرخص سعر وتكلفة يقدر الشخص يتفسح وينبسط وبعشرين جنيه وبس».

20 جنيها تذكرة السينما

وأضاف كارم خلال حديثه، أنه يمكن التنزه وقضاء فسحة في قصر ثقافة الزقازيق، لافتا إلى إمكانية التمتع بأحدث الأفلام العربية المصرية بعشرين جنيها في أرقى دور العرض وبأقل تكلفة، إذ يمكن للأشخاص الحصول على تذكرة لعرض فيلم سينما بسعر 20 جنيها.

أقل سعر فسحة في مصر

وأشار كارم إلى أن قاعة عرض السينما بقصر ثقافة الزقازيق يعرض فيلم «شماريخ» بطولة الفنانين: آسر ياسين، أمينة خليل وخالد الصاوي، ويعرض الفيلم في قاعة على مستوى فاخر إذ تتمتع بوجود تكييف وتهوية جبدة وشاشة عرض سينمائي مميزة، مشيرا إلى أن الفسحة تناسب أجواء الشتاء مع تكلفة أقل.

20 جنيها سعر تذكرة السينما

جدير بالذكر أن قاعة عرض السينما تعرض حوالي 8 حفلات على مدار اليوم، تبدأ عرض الحفلات منذ 8 صباحا وحتى 12 صباحا، فيما تبلغ أسعار تذاكر حفلات النهار 20 جنيها، بينما تسجل حفلات السهرة 40 جنيها.