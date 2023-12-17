أكرم القصاص لـ«ملعب الفن»: الإعلام المصري انتصر في معركة صناعة الوعي

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الإعلام المصري انتصر في معركة صناعة الوعي لأنه يخوض حربًا صعبة وشرسة من أهل الشر محاولة منهم التشكيك في الإعلام، مشيرًا إلى أن الشعب المصري شعب واع ومتحضر.

الإعلام المصري وقف وتحدى أهل الشر

وأوضح «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الإعلام المصري وقف وتحدى أهل الشر في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024 وأثبت بجدارة أنه لم يحركه ساكن، لافتًا إلى أن الإعلام المصري صمت ورد على الشائعات وكان يواجه، موضحًا أن في الحرب على غزة كانت الأمور أوضح لأنه كانت هناك قنوات مثل القاهرة الإخبارية، وقنوات ومواقع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت حريصة أنها تقدم الأمر لحظة بلحظة.

وتابع: «أنت داخل مع جماعات عشوائية طول الوقت يهاجموا، وفي الحرب على غزة كان الأمر واضح فكرة الحقيقة وفكرة الرد السريع على الشائعات من الإعلام المصري، ولم يسلم الأمر من محاولات التشكيك، وكان الإعلام المصري لها بالمرصاد».