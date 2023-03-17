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الكاتب الصحفي أكرم القصاص لـ قناة الحياة: تحالف العمل الأهلي وحد جهود كل الجمعيات

كتب:

محمد متولي
09:30 م | الجمعة 17 مارس 2023
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

الكاتب الصحفي أكرم القصاص

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، بما قدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي، بعد إنشائه بعام واحد فقط، موضحا أن القطاع شهد نشاطا كبيرا وتضافرا بين العاملين بالتحالف بقدرات مختلفة.

«القصاص»: التحالف ضاعف القدرات الخاصة بكل الجمعيات الأهلية

وأضاف «القصاص» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على قناة «الحياة»، أن التحالف ضاعف القدرات الخاصة بكل الجمعيات الأهلية العاملة في مصر، وذلك من خلال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجا من غيرهم في مختلف ربوع مصر.

وتابع: «ده إدى قدرة في عمل بحث اجتماعي بسرعة وتلقي شكاوى وطلبات من الناس، ومع تكثيف العمل مع هذا الشكل المعلوماتي فده جيدة جدا وده شغل التحالف، والاحتفالية اللي حصلت النهاردة كانت احتفالية بالمتطوعين اللي بلغ عددهم أكثر من 60 ألف متطوع».

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد أكثر من مرة على أنه يشعر بما يواجهه ويعانيه المواطن، «الرئيس السيسي أكد إننا علشان نواجه ده لازم أولا من خلال الدولة ثم مبادرات مختلفة منها التحالف الوطني والمتطوعين اللي شكلهم يفرح النهاردة».

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