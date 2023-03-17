الكاتب الصحفي أكرم القصاص لـ قناة الحياة: تحالف العمل الأهلي يضم 33 منظمة ومؤسسة أهلية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إن مبادرة «كتف في كتف» الأكبر في العمل الأهلي، موضحا أن التحالف الوطني يضم 33 منظمة ومؤسسة أهلية.

«القصاص»: المنظمات كانت تعمل بمفردها قبل إنشاء التحالف الوطني

وأضاف «القصاص» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه قبيل إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي كانت كل منظمة تعمل لوحدها، ولكن الآن ترسم سياسات ولديها قاعدة معلومات موحدة وبالتالي نضمن عدالة التوزيع.

وأوضح أن هناك أزمة عالمية وانعكاسات لها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمضاعفة المساعدات، لافتا إلى أن التحالف الوطني يقدم خدماته لنحو 40 مليون شخص، وبالتالي أصبح هناك نشاط إنساني مختلف وقاعدة معلومات موسعة وهذا يشير إلى توسيع دائرة العدالة وهناك غرفة عمليات تتلقى الطلبات والشكاوى.

وتابع: «التحالف ضاعف القدرات وده أدى قدرة في عمل بحث اجتماعي بسرعة وتلقي شكاوى وطلبات من الناس، ومع تكثيف العمل مع هذا الشكل المعلوماتي فده جيدة جدا وده شغل التحالف، والاحتفالية اللي حصلت النهاردة كانت احتفالية بالمتطوعين واللي بلغ عددهم أكثر من 60 ألف متطوع».