سعر الذهب اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في مصر.. عيار 21 بكام

شهد سعر الذهب، اليوم الأحد، 17 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة، خلال بداية التعملات الصباحية، استقرارا ملحوظا، مقارنة بأسعار نهاية التعاملات اليومية للأمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ليسجل نحو 2880 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم الأحد 17 -12-2023، في محلات الصاغة المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات، وفق آخر تحديثات للأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 3291 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3017 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، حيث سجل نحو 2880 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2469 جنيها، فيما سجل عيار 14 اليوم في مصر نحو 1920 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بمحلات الصاغة، نحو 23040 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2019 دولارا.