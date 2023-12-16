سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-12-2023

أعلنت الشعبة العامة للذهب، سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت 16-12-2023 في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه سجل استقرارا خلال الـ24 ساعة الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة نحو 2885 جنيها للشراء ، دون إضافة المصنعية وضريبة القيمة المضافة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3297 جنيها للشراء دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يجري من خلاله تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2473 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1923 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 23 ألفًا و80 جنيهًا، فيما سجل سعر الأونصة 2018 دولارًا.