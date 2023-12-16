سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجّل سعر الذهب، اليوم السبت، في مصر بمحلات الصاغة، خلال بداية التعاملات المسائية، ثباتاً ملحوظاً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2885 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم السبت، خلال بداية التعاملات المسائية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم بجميع أنواعه، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 3297 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، نحو 3022 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 2885 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 2473 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1923 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، نحو 23080 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سجل سعر الأوقية الذهبية اليوم السبت، نحو 2018 دولارا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.