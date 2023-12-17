يبدأ برج الجدي في 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم 19 يناير، ويشتهر مواليد برج الجدي بالشخصية الجادة والملتزمة التي لا تعرف المزاح، ولا يحب خرق القوانين والقواعد، ويهتم بمظهره جيدا، ويكره الفوضى.

من مشاهير برج الجدي الرئيس الراحل أنور السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الأحد 17-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجدي أنك تتمتع اليوم بمهارات تواصل قوية بشكل استثنائي، ومن المهم استخدمها لصالحك، خاصة في المناقشات مع أصحاب العمل.

حظك اليوم برج الجدي اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك قد تواجه بعض الاضطرابات العاطفية اليوم، ومعالجة هذه المشاعر بشكل مباشر يمكن أن يمهد الطريق لأمسية أكثر انسجامًا ورومانسية، فالتواصل المفتوح هو الحل.