أبو شامة: مصر نجحت في تحقيق ديمقراطية كاملة يشهد لها العالم

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن الانتخابات الرئاسية حدث استثنائي ومهم للغاية في تاريخ مصر الحديث، إذ اكتسبت أهميتها من كونها تأتي تتويجا لمسيرة ناجحة من الإصلاح السياسي خاضتها الدولة خلال آخر عامين، لافتا إلى أن مصر نجحت في اتخاذ خطوات واسعة للغاية من أجل تحقيق ديمقراطية كاملة يشهد لها العالم.

الانتخابات الرئاسية تختلف عما قبلها

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات هذه المرة مختلفة إذ أنها تُجرى بين 4 مرشحين من العيار الثقيل، وهذه منافسة جديدة على الساحة المصرية، إذ تحقق فعليا شكلا ديمقراطيا صحيحا ومثاليا، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج قطاع مهم للغاية ضمن النسيج الوطني فضلا عن كونهم قوة مضافة لقيمة مصر على المستوى الدولي والمحلي.

المصريون بالخارج استعادوا علاقتهم القوية بالوطن

وتابع، أن المصريين بالخارج استعادوا علاقتهم القوية بالوطن في عهد الرئيس السيسي من خلال إعادة وزراة الهجرة والمصريين بالخارج عام 2015، وكانت عودتها تمثل انطلاقة حقيقة لإقامة جسور تواصل بين الوطن الأم وأبنائها في الخارج بكل دول العالم.