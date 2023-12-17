مصطفى عمار: أعداد المصريين في الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن المصريين شعروا بالخطر في 2013، ونزلوا بالملايين في الشوارع، لكن السؤال هنا؛ ما الذي دفعهم للنزول بأعداد كثيفة أبهرت العالم خلال الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام متتالية، ليكون المشهد صفوفا بالملايين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو أون سبورت إف إم، أن الكثير من الناس راهنوا على فشل الانتخابات الرئاسية، والإعلام الموازي الذي يحارب الدولة من الخارج كان يروج بأن المصريين سيقاطعون الانتخابات.

وأوضح أن صحفا عالمية قبل الانتخابات بيومين، أشارت إلى أن ما يحدث في مصر مسرحية هزلية، وأن الناس لن تشارك بها بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر ونقص بعض السلع.

وأشار إلى أن ما حدث في أول يوم من الانتخابات مشهد، وكأنه ملحمة وطنية جديدة تضاف للشعب المصري العظيم، صاحب الفضل الأول والأخير في وقوف الدولة على قدمها.

ولفت أن الناس نزلت بسبب أوضاع غزة، حيث لفت الإعلام للناس هذه الأحداث، والوقوف أمام إسرائيل ضد تهجير الفلسطيين إلى سيناء، موضحا أن الإعلام المصري العظيم استطاع خلال الفترة الماضية أن يكشف أشياء للناس دائما ما تُتْرَك لكيانات معادية ودول أخرى تعبث به.