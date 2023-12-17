مصطفى عمار: الإعلام الرياضي أجهض محاولات التعصب بين الجماهير

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن الجماهير المصرية التفت، أمس، حول النادي الأهلي خلال مباراة الاتحاد السعودي بكأس العالم للأندية، رغم محاولات بث التعصب الكروي والكراهية بين جمهور الدوري والأندية.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو أون سبورت إف إم، أن محاولة بث التعصب الكروي والكراهية بين جمهور الدوري والأندية فشلت، والفضل في هذا يعود إلى الإعلام الرياضي والإعلام المصري بصورة عامة.

وأشار إلى أن الوسط الرياضي والإعلام الرياضي يعيش منذ فترة طويلة حالة من الانضباط الشديد والمهنية، وكل المذيعين الرياضيين والمحللين الرياضيين الذين يظهرون على شاشات الفضائيات المصرية أو من خلال كتابة مقالات بالصحف والمواقع الصحفية نسوا انتماءاتهم تماما، ولم نعد نرى أمامنا إعلامياً رياضياً يحرض أو يسخر من الفريق المنافس.