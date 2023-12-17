«زراعة كفر الشيخ»: الشريط الأخضر بالبرلس ينتج 20% من خضروات مصر

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة كفر الشيخ، أن المساحات المنزرعة بحقول الشريط الأخضر، والواقعة على سواحل محافظة كفر الشيخ، بطول 118 كيلو مترا، تنتج نحو 20% من خضروات مصر، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

31 ألف فدان خضروات بالساحل الأخضر

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة بالساحل الأخضر بحقول محافظة كفر الشيخ، تبلغ نحو 31 ألف فدان منزرعة بجميع أنواع الخضروات في فصل الشتاء، ومنها الطماطم، والكوسة، والخيار، والباذنجان، والبسلة، والبطاطس، والتي تعطي إنتاجية نحو 825 ألف طن، والتي تعد بمثابة إنتاجية فائقة للغاية.

أماكن زراعة الخضروات بالساحل الأخضر

وأشار إلى أن أماكن زراعة الخضروات بالساحل الأخضر في محافظة كفر الشيخ، تتمركز في مراكز، مطوبس، والبرلس، وبلطيم، وغرب بلطيم، ومنطقة بر بحري، لافتا أن تلك الحقول تعد مركز لوجستي كبير لإنتاج جميع الخضروات وبأسعار ممتازة للغاية، والتي تتراوح ما بين 4 حتى 7 جنيهات، حسبما صنف ونوع الخضار.

يذكر أن مديرية الزراعة في كفر الشيخ، توفر العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين بالمحافظة، بما بهدف لحماية المحاصيل من أي ضرر من قبل الآفات والحشرات الضارة.