تعرف على أسعار الطماطم اليوم الأربعاء.. تراجعت 7 جنيهات

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم تراجعت اليوم الأربعاء في كافة الأسواق المصرية بنحو 7 جنيهات، وذلك بعد أن شهدت الأسعار خلال الأسبوع الماضي استقرارًا ملحوظًا، كما أن الأسعار تختلف في الأسواق حسب المحافظة والمنطقة.

سعر الطماطم اليوم

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الطماطم اليوم في مصر بدء العروة الشتوية منتصف شهر نوفمبر الماضي؛ مما أدى لوفرة المعروض في الأسواق، كما أن إقبال المواطنين على شراء الطماطم وكافة أنواع الخضروات مستمر طوال العام وبشكل يومي، موضحًا أن سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح ما بين 4 و10 جنيهات.

تراجع الأسعار مرة أخرى

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر لديها فائضًا جيدًا من كافة أنواع الخضروات والفاكهة مما جعلها تتجه إلى تصدير 7 ملايين طن للخارج، في ظل أن الحكومة المصرية تسيطر بشكل جيد على الأسواق المصرية وذلك من خلال رصد التجار المتلاعبين بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.