انخفاض جديد في أسعار الطماطم وتوقعات بمزيد من التراجع خلال أيام

كميات كبيرة من الطماطم معروضة في الأسواق ما يشير إلى وفرة المنتج وزيادة المعروض في كافة المحافظات وأن أسعار الطماطم تراجعت وبلغت أدنى مسنتوى لها خلال إسبوعين إذ سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو للمستهلك مقارنة بأسعار أمس إذ بلغت نحو 6 جنيهات للمستهلك.

أسعار الطماطم في الأسواق

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن سبب تراجع أسعار الطماطم هو أمر طبيعي بسبب دخول العروة الشتوية التي ساهمت في كسر موجة ارتفاع أسعارها أيام الصيف، كما ساهمت جودة المحصول الناتج من العروة الشتوية في زيادة المعروض للمنتج بكميات كبيرة في الأسواق وبلغ السعر نحو 5 جنيهات للكيلو في الأسواق.

خبير يتوقع تراجعا جديدا للطماطم

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تشهد تراجعًا خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب وجود وفرة من المعروض بكميات كبيرة مشيرًا إلى أن محصول الطماطم لا يمكن تخزينه من أجل بيعه مرة أخرى لأن المحصول يباع بشكل بشكل طازج طالما لم يدخل في دورة صناعة الصلصة وغيرها من الاحتياجات.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

كانت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ساهمت في تخفيض 11 سلعة استراتيجية لا يستغنى عنها البيت من بينها السكر والأرز والعدس والفول ومنتجات الألبان والجبن وغيرها من السلع.