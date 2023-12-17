عاجل.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا.. غدا

تعقد إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024، وجرت الانتخابات الرئاسية في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري على أن تعلن النتيجة في يوم 18 ديسمبر الجاري.

«الوطنية للانتخابات» تعلن عدم تلقيها أي طعون

وأصدرت، الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة، بيانا صحفيا، بأنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، واللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كل المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.