الداخلية تنظم قوافل لتوزيع المساعدات على المرأة المعيلة بـ7 محافظات

واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان»، تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن «شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية – سوهاج – الوادي الجديد – قنا - الأقصر».

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.