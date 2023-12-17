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مايا مرسي: التأمين الصحي الشامل سيعود بمنافع على المرأة

كتب:

محمد عزالدين
01:07 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
الدكتورة مايا مرسي

الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مقولة صحة المرأة هي صحة مصر، هي جملة عظيمة، «لأن الأم لو صحتها جيدة ستكون الأسرة كلها جيدة، كما أن صحة الأم الجيدة قبل الحمل تؤدي إلى إنجاب طفل سليم».

القوافل الطبية في القرى

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن القاعدة في القرى والنجوع أن السيدات ينتظرن القوافل الطبية لمتابعة الكشف عليهن.

وعن مبادرة صحة الأجنة، قالت إنه ينطبق على صحة المرأة وكيف تعتني بصحتها وكذلك نظامها الغذائي، حتى تكون صحة الجنين جيدة لحماية أطفالنا من التقزم وأمراض أخرى ممكن أن تصيب الأطفال، مؤكدة أن وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات للمرأة قبل الحمل ووقته وهي خدمات كثيرة.

التأمين الصحي له منفعة للمرأة

وتابعت، أننا دائمًا نتحدث عن الصحة والتعليم لأنهما في منتهى الأهمية، والتأمين الصحي الشامل كله سيعود بمنافع على المرأة.

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بقلم محمد عزالدين