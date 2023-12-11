«صحة الغربية»: 44 ألف مستفيد من القوافل الطبية بمحيط لجان الانتخابات

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن تقديم الخدمات الطبية إلى 44 ألف مواطن على مدار اليومين الماضيين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال الفرق الطبية المتواجدة أمام اللجان الانتخابية للكشف والعلاج على المواطنين والناخبين بالمجان.

الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال اليومين في محيط اللجان الانتخابية للكشف والعلاج بالمجان، مؤكدا الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف لتأمين اللجان، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءً، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشآت الصحية.

جهود القطاع الصحي

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالغربية لمشاركتهم المبهرة في التصويت، مؤكدا أنهم يرسمون طريق المستقبل، ويحرصون على الإقبال لاختيار من يمثلهم لقيادة الدولة المصرية الفترة المقبلة، ومثمن جهود الإدارات الصحية والمستشفيات في حشد المواطنين وتسهيل تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية، من أول ساعات التصويت وحتى انتهائه في العديد القرى والمراكز بالمحافظة.