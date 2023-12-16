الصحة: ميكنة 4 آلاف و667 مكتبا لاستخراج المعاملات المستندية في 27 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ميكنة جميع مكاتب الصحة في 27 محافظة، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبا، وذلك لاستخراج شهادات الميلاد، والوفاة وتصاريح الدفن، وغيرها من المعاملات المستندية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، واستبدال الإصدارات الورقية، بمستندات مميكنة، تسهيلا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة، مصر«2030».

عدد شهادات الميلاد المميكنة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي جرى إصدارها بدءا من شهر يناير الماضي، حتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغت مليون و819 ألفا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي جرى إصدارها، في ذات التاريخ نحو 505 آلاف و423 شهادة.

منظومة التطعيمات

وأضاف «عبدالغفار» أنّ منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وجرى تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى تدريب 15 ألفا و198 فردا من المشرفين ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة.