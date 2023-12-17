مايا مرسي لـ«الشاهد»: مصر أطلقت برنامج حماية اجتماعية لدعم الأسر ورعايتها

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر أطلقت برنامج حماية اجتماعية من «تكافل وكرامة»، ودعم الأسر الأشد عوزًا، ليكون لديهم دخل ثابت، وتكون أسرة مستورة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتأكد إذا كانت الأسرة لديها أطفال من ذهابهم للمدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة، وأن الأم نفسها تذهب لكشوف دورية على نفسها.

وتابعت، أن برنامج تنمية الأسرة وهو برنامج رئاسي يختص بحزمة الأسرة من تدريبات للرجال والنساء والشباب على مشروعات صغيرة ومتوسطة وحرف يدوية، مؤكدة أن نسبة الشمول المالي للسيدات كانت 9% في عام 2017، والآن وصلت إلى 59% وهذا تحرك كبير.