محمد نور بعد طرح «عليا»: «هاغني في أقرب فرح عروسته اسمها زي الأغنية»

شارك الفنان محمد نور، جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أغنيتة الجديدة، والتي تحمل اسم عليا، وأعلن استعداده لإحياء فرح أقرب عروسة تحمل نفس اسم الأغنية.

ونشر محمد نور الأغنية وعلق عليها قائلا: «أغنية عليا على اليوتيوب، مستني رأيكم، أغنيه لكل واحدة قمر اسمها عليا، وأقرب فرح عروسته اسمها عليا هتبعتلي هروحلها وأغني الأغنية في الفرح».

الأغنية من كلمات مايكل توفيق، وتوزيع محمد شفيق، وألحان محمد غريب، وتم تصوير الفيديو كليب بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

أغنية «السهر للسهيرة»

وطرح محمد نور مؤخرا أغنية «السهر للسهيرة»، بداية موسم الصيف من العام الجاري، وشارك في تلحينها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كوليبكس.