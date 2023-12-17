عزاء أحمد البدري وعادل أنور اليوم في «الحامدية الشاذلية»

يستقبل مسجد «الحامدية الشاذلية»، اليوم الأحد، بعد صلاة المغرب عزاء الفنان عادل أنور، والمخرج أحمد البدري، والذين رحلا عن عالمنا في يوم واحد، إذ توفي عادل أنور في الساعات الأولى من يوم الجمعة، ليلحق به المخرج أحمد البدري في مساء نفس اليوم.

عزاء المخرج أحمد البدري في الحامدية الشاذلية

وأعلن محمد كمال، شقيق زوجة المخرج أحمد البدري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مكان عزاء المخرج الراحل قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة على المخرج أحمد البدري غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في أكتوبر، ثم مقابر العائلة في 6 أكتوبر طريق الفيوم، والعزاء يوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين، شكر الله سعيكم».

عزاء الفنان عادل أنور في الحامدية الشاذلية

كما أعلن الفنان نادر أبو الليف، عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تغيير مكان وموعد عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور، الأحد المقبل.

وكتب نادر أبو الليف قائلا: «الملك والدوام لله، أخي الفنان عادل أنور، في ذمة الله، وبإذن الله العزاء، يوم الأحد، في الحامدية الشاذلية، وشكرا لكل من واساني بالاتصال أو بالرسالة».