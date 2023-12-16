أشرف زكي وشريف عرفة يشاركان في جنازة المخرج أحمد البدري

حرص عدد من صناع السينما على التواجد في جنازة المخرج الراحل أحمد البدري، الذي غيبه الموت مساء أمس، عن عمر ناهز 69 عاما، إذ أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أول الحضور في جنازة المخرج الراحل، إضافة إلى المخرج شريف عرفة، والمخرج أشرف فايق، والفنان محمد صلاح آدم، إضافة إلى عائلة وأصدقاء البدري.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة المخرج أحمد البدري

وعانى أحمد البدري على مدار الفترة الماضية، من تداعيات بتر ساقه، بعد معاناته من غرغينا، بسبب مرض السكري، في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ودخل بعدها في غيبوبة وعانى من صعوبات في التنفس وكان يخضع إلى التنفس الصناعي من فترة لأخرى، بجانب عدم استقرار في مستوى السكر ثم أصيب بتسمم في الدم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.