موكب جثمان أمير الكويت الراحل يتوجه إلى مقبرة الصليبخات

توجه موكب تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبخات.

وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، إنَّ أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أدى صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل، في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل، رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون وكبار الشيوخ والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من الكويتيين.

وظهر أمس السبت، أعلن الديوان الأميري الكويت، وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

من جهته، نعى رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، عبر موقع إكس «تويتر سابقًا»، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، واصفًا إياه بالأمير الزاهد الذي سعى لخدمة الناس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان معتبرين أنَّه حديث ودي سابق بآخر لقاء بينهما، وقال ولي العهد السعودي مخاطبا أمير الكويت الراحل: «أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم».