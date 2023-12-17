تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد قليل

يشيع جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد نحو ساعة ونصف من الآن إلى مثواه الأخير، إذ تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وذلك بحسب تصريحات للشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميري.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب الكويتي الشقيق، عقب نبأ الإعلان عن وفاة الشيخ نواف الأحمد، وكذلك على الشعوب العربية والإسلامية بما امتلك من سيرة طيبة وعطرة، لا سيما محاولاته المستمرة للم الشمل وتوحيد الصفين العربي والخليجي.

مراسم الدفن والعزاء

وأكد «العبدالله»، وفقما نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، أن مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل ستكون قاصرة على أقربائه فقط، فيما سيتم استقبال العزاء يوم الإثنين من الساعة 9 صباحا وحتى أذان الظهر من قبل أسرة آل صباح بديوان آل صباح في قصر بيان.

كما يستمر تلقي العزاء يوم الثلاثاء كذلك من الساعة 9 صباحاً بتوقيت الكويت وحتى صلاة الظهر، وسيتم تلقي العزاء كذلك في الفترة الممتدة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وقد اعتاد أمير الكويت الراحل الذهاب إلى مسجد بلا بن رباح والذي سيشيع جثمانه منه اليوم.

الديوان الأميري ينعى الشيخ نواف

ونعى الديوان الأميري الشيخ نواف الأحمد أمير دولة المويت الراحل، ليتم لاحقاً إعلان الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوماً وتنكيس الإعلام، فيما أعلنت كذلك عدد من الدول حالة الحداد الوطني وتنكيس الأعلام في كل المؤسسات العامة.

وكان للأمير الراحل سيرة طيبة لا سيما ما عرف عنه من هدوء وحكمة ودبلوماسية راقية استطاعت التعامل مع كثير من الملفات العربية، والتي يأتي في مقدمتها الخلافات التي كانت دائرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتي نجح في إنهائها عبر وساطته التي كللت بتوقيع اتفاق العلا في السعودية عام 2021، وصولاً إلى عودة الدبلوماسيين بين تلك الدول وقطر.