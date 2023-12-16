قصواء الخلالي: وفاة أمير الكويت الحدث الأبرز اليوم.. والأمة العربية حزينة على رحيله

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتصدر المشهد، ويعد الحدث الأبرز والأهم على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن مصر نعت أمير الكويت، وأعلن الحداد في مصر لمدة 3 أيام، وذلك بعد نعي الديوان الأميري الكويتي اليوم، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.

وفاة أمير الكويت

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الديوان الأميري قال إنه ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت.

الأمة العربية حزينة على رحيله

وأشارت إلى أن وفاة أمير الكويت جاءت إثر وعكة صحية أصابته، وقضى وقتا في هذه الوعكة، إلى أن انتقل إلى جوار ربه اليوم، والأمة العربية حزينة على رحيله، والكثير من البلدان العربية أعلنت الحداد، ومن بينها مصر.